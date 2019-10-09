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انضم تيمو فيرنر الى قائمة اللاعبين الغائبين عن تشكيلة منتخب ألمانيا الذي سيواجه الأرجنتين وديا اليوم، بسبب معاناته من الانفلونزا التي قد تبعده أيضا عن لقاء أستونيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 الأحد.

وأكد مدرب المانشافت يواكيم لوف أول من أمس «عليّ استدعاء لاعبين جدد أمضيت الأحد وأنا أجري المكالمات ولم أتلق سوى الاخبار السيئة».وينضم فيرنر مهاجم لايبزيغ، الى لاعبين يعانون من إصابات مختلفة، مثل طوني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الاسباني الذي خرج مصابًا في الفخذ خلال الفوز على غرناطة (4-2) في الليغا السبت، وإيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الانكليزي بسبب إصابة عضلية، علمًا بأن الاخير قد يكون جاهزًا للمباراة أمام استونيا أسوة بفيرنر.

كما سيفتقد المانشافت لخدمات يوناس هكتور لاعب كولن بسبب إصابة في عصب العضل وماتياس غينتر مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ لاصابة في كتفه. كما يستمر غياب كل من يوليان دراكسلر وثيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي) ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الانكليزي).واستدعى لوف سيباستيان رودي لاعب وسط هوفنهايم وروبن كوخ مدافع فرايبورغ لتعويض الغيابات في التشكيلة التي ستواجه الأرجنتين في دورتموند بغياب ليونيل ميسي الموقوف من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) لانتقاده التحكيم والاتحاد عقب خروج منتخب التانغو من نصف نهائي كوبا أميركا 2019 أمام البرازيل التي توجت باللقب على حساب البيرو.

وسبق للوف أن استدعى للمرة الاولى الى صفوف المنتخب كل من سوات سيردار لاعب شالكه، نديم أميري لاعب خط وسط باير يفركوزن، لوكا فالدشميت مهاجم فرايبورغ ونيكلاس ستارك مدافع هرتا برلين.

وقال لوف الذي يشرف على ألمانيا منذ عام 2006 وقادها الى لقب كأس العام 2014 في البرازيل إن الغيابات «أمر مؤسف، لأن فريقنا شاب وبحاجة الى الاستقرار إنه أمر صعب ولسنا في أفضل ظروفنا لكن لن أتذمر، قد يشكل ذلك فرصة لباقي اللاعبين، لا سيما الشباب».وردا على سؤال عما إذا يفكر باستدعاء قلب الدفاع ماتس هوملس بعد أدائه اللافت مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، قال لوف «لم أفكر به. نتابع الطريق مع لاعبينا الشباب، ليس هناك أي سبب لاستدعاء ماتس».ويشرف لوف على مرحلة جديدة في المنتخب بعد السقوط المدوي لألمانيا في كأس العام 2018 في روسيا، حيث فقدت اللقب بالخروج من الدور الأول.

