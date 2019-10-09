دوليه

أعرب المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، كارس هاينتس رومينيغيه، عن امتعاضه من استدعاء مدافع النادي البارفاري لوكاس هرنانديز الى تشكيلة المنتخب الفرنسي بطل العالم رغم اصابته. وقرر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان استدعاء هرنانديز الذي أصبح هذا الصيف أغلى لاعب في تاريخ بايرن بعد أن تعاقد معه مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني، الى التشكيلة لخوض مباراتي ايسلندا وتركيا بعد غد والإثنين تواليا في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وجاء استدعاء الظهير الأيسر البالغ 23 عاما الى تشكيلة أبطال مونديال روسيا 2018 على الرغم من أن رومينيغيه تواصل مع الاتحاد الفرنسي وأعلمه بأن اللاعب غير متاح للمنتخب بسبب الإصابة.

وقال رومينيغيه في مؤتمر صحافي «أريد أن ألفت النظر بأن لوكاس هرنانديز لم يشارك (مع بايرن) في مباراة منتصف الأسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا (فاز بايرن على توتنهام الإنكليزي 7-2)، ولا في مباراة عطلة نهاية الأسبوع في الدوري (خسرها أمام هوفنهايم 1-2)».ولم يكن رومينيغيه راضيا عما صدر عن ديشان بشأن هرنانديز حين قال أن اللاعب مستعد للعب مع المنتخب الفرنسي حتى لو كان بساق واحدة، مشيرا الى أن النادي البافاري لم يمانع في استدعاء الفرنسيين الآخرين في فريقه، كينغسلي كومان، كورنتان توليسو وبنجامان بافار، التزاما بالقواعد لأنهم بصحة جيدة، «لكن بالنسبة للوكاس هرنانديز، كنا نأمل بالمزيد من التفهم نظرا الى المخاطرة الكبيرة».

ونقل موقع بايرن عن طبيب الفريق هانتس-فيلهيلم مولر-فوهلفاهرت قوله «أنا مسؤول عن صحة لوكاس هرنانديز وأقول: ليس في وضع يسمح له بالمشاركة في مباراتي فرنسا، بالتالي فإن استدعاءه غير مفهوم».

