دوليه

قالت القناة الرسمية الصينية أمس انها سـ»تعلّق على الفور» خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لاندية دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين المقررة في الصين هذا الاسبوع، مع تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ. وكتبت القناة في حسابها على موقع «تويتر»: «نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير». وتابعت «لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في «سي سي تي في» أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الاميركي للمحترفين (في الصين) و«ستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الاميركي للمحترفين».

