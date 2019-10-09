دوليه

وجه الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مان يونايتد السابق، انتقادات حادة للنرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر، عقب الخسارة أمام نيوكاسل، الأحد.

وقال فان بيرسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل»: «سولسكاير يبحث عن الكلمات، وربما اختار بعض الكلمات الخاطئة، وصرح عقب المباراة أن لاعبيه يحتاجون إلى أن يخرجوا رؤوسهم، ماذا يعني بذلك؟» وأضاف: «كمدير فني حين يفتقد فريقك الثقة عليك أن تساعده، وحين تكون الثقة عالية تساعده للعودة إلى حالة الوسط مرة أخرى».

وتابع: «يمكننا أن نرى كيف تحدث بصعوبة هناك، وإذا كنت صادقا حقًا فخلال المقابلة التلفزيونية، كنت أتساءل هل هذا هو المدرب المناسب لمان يونايتد خلال هذه الفترة؟» واختتم: «في الوقت الحالي، بالنظر لما قاله في المقابلة وبناءً على ما رأيته في المباراة، لست متأكدًا من أن سولسكاير قادر على إيجاد الحلول للفريق».

