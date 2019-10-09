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يخوض الأزرق تدريبه الرئيسي اليوم على ستاد عمان الدولي الذي يستضيف المواجهة التي تجمعه مع مضيفه الأردني غداً ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين. وسيضع الجهاز الفني بقيادة المدرب ثامر عناد اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية والخطة التكتيكية التي سيعتمدها منذ البداية خصوصا بعد دراسته لنقاط القوة والضعف عند الخصم.

وتابع الجهاز الفني للأزرق مباراة الأردن مع سنغافورة التي انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي على ستاد عمان الدولي، في مباراة غاب عنها عدد من المحترفين.

وخاض الأزرق تدريباته في الفترة المسائية منذ الوصول إلى عمان الخميس الماضي حيث تدرب في البداية على ملعب خريبة السوق قبل أن يقرر الجهاز الفني تغيير الملعب وخوض التدريبات على ملعب الكرامة لتشابه أرضيته مع ستاد عمان الدولي.

ووصل لاعبو الأزرق الى درجة عالية من الجاهزية، كما يعيش الفريق في حال من الحماس يأمل الجهاز الفني ان تنعكس في أرضية الملعب والعودة الى البلاد بانتصار يضع الفريق في دائرة المنافسة من جديد على المركز الأول المؤهل.

وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

من جانبه، صعّد المنتخب الاردني تحضيراته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة الغد، واجرى الفريق تدريباً صباح الأول من أمس في مركز اللياقة باتحاد الكرة، فيما خاض مرانه المسائي على ملعب خريبة السوق بصفوف مكتملة مع التحاق كافة اللاعبين المحترفين بالخارج.

وتضم قائمة النشامى حالياً (26) لاعباً هم : عامر شفيع، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعبدالله العطار.

