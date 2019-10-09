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وجه لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق عبدالرحمن الموسى الدعوة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وذلك على هامش المباراة التي تجمع الأصفر والكويت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

من ناحيته، أشاد الشيخ فهد باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو الأزرق وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية.

