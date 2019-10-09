محلية

يلتقي الكويت المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر لكرة السلة الجمعة الماضي، مع النصر في 07:00 مساء اليوم على صالة نادي الساحل ضمن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري والتي تشهد لقاء أخر يجمع التضامن مع اليرموك على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الكويت، العربي مع الساحل في 05:00، والشباب مع الصليبخات في 07:00.

ويتصدر العربي والجهراء ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط وتأتي أندية القادسية والكويت وكاظمة والشباب واليرموك ثانياً برصيد 6 نقاط، كما يمتلك اندية برقان والساحل والصليبخات والقرين والنصر 5 نقاط ثم التضامن 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على أن يتأهل أول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.

ولا تبدو مباريات اليوم انها ستحمل مفاجآت نظراً الى الفارق الفني الكبير في المستوى بين الفرق التي ستلعب اليوم اذ تبدو كفة الكويت أرجح أمام النصر وكذلك الحال ينطبق في مباراة الشباب مع الصليبخات حيث تعتبر كفة الشباب أرجح.

ويمتلك اليرموك الفرصة لتحقيق الفوز على التضامن من خلال استغلال مهارات لاعبيه التي تفوق لاعبي منافسه كما يبدو العربي ايضاً على موعد مع نقطتي الفوز عندما يلتقي الساحل نظراً الى الفارق الكبير بينهما ايضاً.

