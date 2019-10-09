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عبر مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح عن سعادته بتشكيل أول منتخب نسائي لرفع الاثقال، مثمنا جهود اتحاد اللعبة في ترجمة هذه الخطوة التي تمثل اضافة مميزة لمنظومة الرياضة النسائية الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال فليطح ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا رئيس مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال طلال الجسار وأمين سر الاتحاد مسيلم العدواني وعضو مجلس الادارة جراح الشريفي ولاعبات أول منتخب نسائي طفول الحسن وليالي الكندري وسمية حسين والحكمة ريم الحملي ومدرب المنتخب حسين سعيد.

وأعرب فليطح عن ثقته في قدرات الفتيات الكويتيات على اختصار الكثير من الزمن للوصول إلى المستوى المتميز الذي يؤهلهم إلى اثبات وجودهم وتحقيق الانجازات، مشيداً بحماس اللاعبات والروح العالية التي يتمتعن بها والتي تمثل أهم عناصر النجاح، مؤكداً أن الهيئة لن تتواني في تقديم جميع اوجه الدعم لتطوير منتخب رفع الاثقال النسائي ، والرياضة النسائية بصفة عامة.

من جانبه اشاد رئيس اتحاد رفع الاثقال طلال الجسار بدعم الهيئة لرياضة رفع الاثقال وتشكيل المنتخب النسائي واضاف ان المنتخب تم تشكيله قبل شهرين ويضم 23 لاعبة في فئة العمومي (10 اوزان) يخضعن لبرنامج تدريبي يومي تحت اشراف جهاز فني وطني، مشيراً إلى ان المنتخب سيخوض اول استحقاق دولي بالمشاركة في البطولة العربية التي ستقام الشهر المقبل يعقبها المشاركة في بطولة الخليج التي ستقام فبراير 2020.

