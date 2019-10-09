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اتفق المشاركون في ندوة «الرياضة الكويتية والزمن الجميل» التي نظمتها اللجنة الثقافية في النادي العربي على حاجة الوسط الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص إلى المواهب والقياديين من أجل عودة الكرة الكويتية إلى سابق عهدها وتصدرها المشهد في القارة الآسيوية.

وشارك في الندوة التي احتضنها مسرح المرحوم أحمد سليمان الرومي في النادي العربي، نجم الأزرق ونادي الكويت السابق سعد الحوطي قائد المنتخب المتوج بكأس آسيا 1980 والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1982، ونجم المنتخب والمدرب الوطني السابق جواد مقصيد، والحكم الدولي السابق عبدالوهاب البناي، وأدارها رئيس اللجنة الثقافية في النادي العربي حسين مقصيد.

وأكد الحوطي حاجة الوسط الرياضي في الوقت الحالي إلى الشخصية القيادية القادرة على احتواء الكل وحل المشاكل، وقال: «لا يمكن أن ننسى دور الشهيد فهد الأحمد وتميزه بالقيادة وقدرته على حل مشاكل التفرغات والمعسكرات، والرياضة حالياً تحتاج لأمثاله وأمثال أحمد السعدون».

وركز الحوطي على دور الإداري في تطوير اللعبة، لافتاً إلى أن دوره لا يقل عن دور اللاعب لأنه يسهم في التجهيز النفسي، مناشداً الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل العودة إلى «الزمن الجميل».

بدوره، طالب البناي الأندية بالاهتمام بفرق الشباب وتأسيس قاعدة تمثل رافداً للمنتخبات، مشيراً إلى أن فترة العصر الذهبي شهدت الاستعانة بمدربين عالميين وتسبب في بروز المواهب في اللعب والإدارة والتعليق الذي قدم «شيخ المعلقين خالد الحربان».

وأرجع جواد مقصيد تراجع الكرة الكويتية في السنوات الأخيرة إلى قلة المواهب وسوء الإدارة وابتعاد الدور الإعلامي. وقال مقصيد إن الملاعب لم تشهد أي موهبة سوى النجم بدر المطوع ، مطالباً اتحاد الكرة بمواجعة خططه وبرامجه خصوصاً فيما يتعلق بعدد المحترفين، وعدد أندية الدرجة الأولى.

