أول النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود حيث قدم لسموه نائب المدير العام للشؤون الفنية د. عبدالله زيدان ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية جوهر الصالح ونائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى البلاد صقر ناصر الريسي حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة تتضمن دعوة سموه لحضور حفل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى (للفورمولا 1) في أبوظبي.

