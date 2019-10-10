أول النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الجهاز المركزي للمناقصات العامة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واشراكها في المناقصات التي تطرحها الدولة عبر الجهاز.

وقال الصالح في بيان صحافي عقب لقائه مجموعة رواد الاعمال الذين قدموا مقترحاتهم ورؤيتهم للائحة التنفيذية للتعديلات التي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل «عصبا رئيسا» للاقتصاد الوطني، معربا عن ترحيبه بالاقتراحات التي قدمتها مجموعة رواد الاعمال مبديا موافقته على مشاركتهم مع الجهاز في اعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

