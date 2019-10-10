أول النهار

شاركت الكويت في المراسم الرسمية لتنصيب القبطانين الوصيين (رئيسي الدولة) الجديدين في سان مارينو ماريللا مولاروني ولوكا بوسكي. وقالت سفارة الكويت في بيان تلقت «كونا» نسخة منه امس إن القائم بأعمال سفير الكويت المحال لدى سان مارينو المستشار سامي الزمانان نقل خلال مشاركته في المراسم تهاني سمو أمير البلاد الى الرئيسين الوصيين الجديدين بتنصيبهما على رأس الجمهورية الأصغر والأقدم. وأضافت ان القائم بالأعمال نقل الى رئيسي سان مارينو تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد بالتوفيق في مهمتهما الرفيعة والى شعب سان مارينو بمزيد من الازدهار.

وذكر البيان أن المستشار الزمانان عبر بهذه المناسبة عن حرص الكويت وحكومتها على العمل على ترسيخ وتطوير علاقات الصداقة مع سان مارينو وعلى تعزيز التعاون المتبادل الثنائي وفي المحافل الدولية لصالح البلدين.

