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واشنطن- الوكالات: أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام امس أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «يدفع غاليا جدا» ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سورية. وكتب السيناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب «لنصل من أجل حلفائنا الاكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل ادارة ترامب»، مضيفا «سأقوم بكل الجهود في الكونغرس لجعل اردوغان يدفع الثمن غاليا جدا».

وكان غراهام كتب في تغريدة صباح أمس: «إذا كان الرئيس التركي يرغب في تدمير ما تبقى من علاقات هشة، فما عليه سوى اجتياح سورية». مؤكدا أن هناك رفضاً جماعياً من الحزبين في الكونغرس لأي عمل عسكري تركي، وعلى أردوغان أن يأخذ ذلك بمثابة ضوء أحمر.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إدارة ترامب، ستنظم اليوم إحاطة سرية لإطلاع أعضاء غرفتي الكونغرس على تطورات الوضع في شمال سورية.

ونقلت الوكالة عن موظف مطلع في الكونغرس تأكيده أن الموجز السري رفيع المستوى ستجريه النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبارغر. وتعرض الرئيس ترامب لانتقادات شديدة اللهجة من قبل كبار المشرعين عن الحزبين الديموقراطي والجمهوري على حد سواء، لقراره عدم منع تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سورية ضد «وحدات الحماية الكردية» حليف واشنطن.