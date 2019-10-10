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عواصم- الوكالات: طالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر تركيا امس بوقف عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية، مؤكدا أن الاتحاد لن يدفع أموالا لإقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» في شمال سورية.

وقال يونكر في البرلمان الأوروبي «أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط النفس ووقف العمليات التي تجرى حاليا». واضاف «لدى تركيا مخاوف أمنية عند حدودها مع سورية، وعلينا تفهم ذلك.. لكني أدعو أنقرة وغيرها من الأطراف الفاعلة لضبط النفس». وتابع قائلا «إذا كانت خطط تركيا تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن». وفي باريس أعلنت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سورية أن فرنسا تدين «بشدة» الهجوم التركي وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وقالت أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «تضع فرنسا وألمانيا وبريطانيا اللمسات الأخيرة على اعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة والحازمة لما يحصل» مضيفة «سنطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي».

بدوره دعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير جنوب إفريقيا جيري ماتيوز ماتجيلا امس تركيا إلى «حماية المدنيين» والتحلي «بأكبر قدر من ضبط النفس» في عملياتها العسكرية في سورية. وعبر رئيس المجلس لشهر اكتوبر عن أمله في أن يعقد اجتماع لهذه الهيئة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يعود إلى الذين يصيغون قرارات حول سورية الدعوة إلى اجتماع من هذا النوع. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، امس إنه يأمل في أن تكون العملية التركية في سورية محسوبة بدقة ومتناسبة. فيما دان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بقوة الهجوم التركي محذرا من انه سيؤدي إلى المزيد من الاضطراب في المنطقة وسيعزز تنظيم «داعش». كما ندد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالعملية مشددا على أنها تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالمدنيين.