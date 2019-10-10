الأولى

اثار الاعتداء اللفظي من قبل احد الشيوخ على المقدم صالح الراشد استياء كبيرا في الشارع المحلي، حيث اكدت وزارة الداخلية أنها تتحقق من مقطع صوتي تم تداوله على مواقع التواصل، تعرض فيه ضابط في الإدارة العامة للمرور للقذف بسبب رفضه إنجاز معاملة مرورية غير قانونية، مشددة على ان المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي يخولها القانون في مثل هذه الحالات، ومعربة عن اعتزازها بمنتسبيها الذين يؤدون المهام المنوطة بهم بكل إخلاص وتفانٍ.

نيابيا، استهجن النائب عمر الطبطبائي الحادثة التي وقعت بين أحد الشيوخ وضابط في وزارة الداخلية لأنه طبق القانون.

وتابع اذا تم المساس بهذا الضابط لانه طبق القانون فسيتم المساس بالوزارة كلها، ولن نقبل ان يهان ضابط بهذه الطريقه، وسنراقب موقف الوزارة.

من جهته اعتبر النائب محمد الدلال ان إهانة موظف عام كان يؤدي واجباته الوظيفية امر مرفوض قانونيا واخلاقيا، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من قام بالإساءة او الاهانة أيا كان منصبه او وضعه الاجتماعي او القانوني.

بدوره قال النائب خالد العتيبي ان المقدم الراشد قام بتفعيل وتطبيق القانون واللوائح ويستحق الشكر والثناء، وعلى وزارة الداخلية حماية منتسبيها من تعسف البعض، فالكويت دولة مؤسسات.

