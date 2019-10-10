الأولى

في اطار تنفيذ مشروع تطوير المقاصف المدرسية الذي يهدف الى تغيير العادات العذائية الخطأ لدى الطلبة، من خلال تبني السلوك الايجابي وتوفير الأغذية الصحية في المدارس لتقليل معدل الاصابة بالأمراض المرتبطة دشنت المقاصف المدرسية المواد الغذائية ذات المعايير الكفيلة بتحسين الحاله التغذوية للمتعلمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز وخمس شركات وطنية اخرى لتوريد الالبان والمرطبات. وفي هذا الصدد، أكدت ممثلة هيئة الغذاء والتغذيه نوال الجزاف، أن الهيئة تسعى الى ادخال المنتجات الصحية الى مدارس المرحلة الابتدائية لتوفير سلع غذائية متنوعة ومشروبات صحية بأسعار مناسبة.

واشارت الى ان الفطائر المعروضة مدعمة بالحديد وحمض الفوليك بالاضافة الى الدقيق كامل القشره الذي يسهل عملية الهضم، ويعالج مشاكل فقر الدم.

وقالت الجزاف: إن الهيئة حرصت على ضمان التناسب بين حجم الفطيرة والحشوة التي بداخلها، فضلا عن توافقها مع الجانب الصحي من حيث تقليل كمية الملح والدسم، موضحة أن شركات الألبان الموردة للمرطبات والمشروبات اتفقت على معايير معينة تم اختبارها صحيا.