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الصالح: إشراك المشروعات الصغيرة في مناقصات الدولة


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الجهاز المركزي للمناقصات على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واشراكها في المناقصات التي تطرحها الدولة. وأضاف في بيان صحافي عقب لقائه مجموعة رواد الاعمال الذين قدموا مقترحاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصبا رئيسا للاقتصاد الوطني.
واعرب عن ترحيبه بالاقتراحات التي قدمتها المجموعة مبديا موافقته على مشاركتهم مع الجهاز في اعداد اللائحة مؤكدا ضرورة تحقيق الاستفادة الكاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التعديلات الأخيرة.


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