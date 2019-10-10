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اقرت لجنة المرأة والاسرة البرلمانية تعديلات تشريعية على قانوني حماية الطفل والجزاء بما يتماشى مع قانون حماية الاسرة.

وقالت رئيس اللجنة النائب صفاء الهاشم ان هذه التعديلات تقضي بالحبس 6 أشهر لمن يكسر قانون الحماية الاسرية ويمارس العنف الاسري سواء كان المعنف امرأة او رجلا أو طفلا.

واضافت أنه تقرر اجراء بعض التعديلات على قانون حقوق الطفل وكذلك على قانون الجزاء فيما يخص العقوبات المتصلة بالعنف الاسري».

واوضحت الهاشم ان من اهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء التشديد على الحماية من العنف لجميع افراد الاسرة كاشفة عن ان عقوبة كل من يخالف قوانين الحماية تصل الى 6 أشهر سجنا. وبينت ان القانون استحدث اضافة الخدمة المجتمعية لمن يكسر قوانين الحماية بعد اداء عقوبة الحبس وهي خدمة مجتمعية تتمثل بتنظيف مدارس او دوائر حكومية.

وتوقعت الهاشم ان ينتهي المجلس من اقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.