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كشف وزير الصحة د. باسل الصباح أن العمل يجري لافتتاح مستشفى الجهراء الجديد، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح برجين من الأبراج الأربعة المكونة للمستشفى يضمان أقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والعمليات وعدد من العيادات.

واكد في تصريح للصحافيين امس زيادة رسوم ولادة الوافدات المسجلات في نظام الضمان الصحي الى 100 دينار للولادة الطبيعية و150 للقيصرية، مشيرا الى ان تلك الرسوم تشمل الفحص والسونار والفحوصات المخبرية والأدوية لكنها لا تتضمن اجور الإقامة في المستشفى. على صعيد اخر ذكر الصباح ان الصحة عملت على وضع الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة البدانة، لافتا إلى أن الكويت خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات للوقاية من السمنة ومن بينها فتح عيادات للتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية واجراء جراحات السمنة في المستشفيات، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية لوضع استراتيجية للبيع في المقاصف المدرسية. وقال ان السمنة سبب مباشر أو غير مباشر للعديد من الأمراض، لافتا إلى أنها منتشرة في أغلب دول العالم ولكنها تنتشر بشكل أكبر في دول الخليج بسبب عوامل الطقس والرفاهية.