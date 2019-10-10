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أكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان اللجنة عازمة على حسم تعديلات تشريعية تكفل للمتقاضين حق التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية التي تطرأ بشأنها مستجدات تتعلق بالعدالة.

واوضح في تدوينات على وسائل التواصل ان التشريع الجديد سيأتي ضمن منظومة تشريعات متكاملة مهمة متصلة بالعمل القضائي، كتشريع مخاصمة القضاء الذي أقرته اللجنة أخيراً، ومشروع قانون التوثيقات، لافتا الى ان المنظومة بأكملها تعمق نزاهة القضاء الكويتي. وبين ان قانون مخاصمة القضاء اشراقة جديدة لتنزيه العمل القضائي اذ يسمح للمتقاضي باللجوء الى المخاصمة اذا شاهد او شعر او كانت لديه ادلة قطعية حول غش او تدليس او اخطاء مهنية جسيمة. ولفت الى ان التعديلات التي تناقشها اللجنة تراعي تجنيب القضاء أي ابتزازات او كيدية قبل الخوض في الاجراءات الفعلية للمخاصمة.