loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تعديلات تتيح إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية


أكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان اللجنة عازمة على حسم تعديلات تشريعية تكفل للمتقاضين حق التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية التي تطرأ بشأنها مستجدات تتعلق بالعدالة.
واوضح في تدوينات على وسائل التواصل ان التشريع الجديد سيأتي ضمن منظومة تشريعات متكاملة مهمة متصلة بالعمل القضائي، كتشريع مخاصمة القضاء الذي أقرته اللجنة أخيراً، ومشروع قانون التوثيقات، لافتا الى ان المنظومة بأكملها تعمق نزاهة القضاء الكويتي. وبين ان قانون مخاصمة القضاء اشراقة جديدة لتنزيه العمل القضائي اذ يسمح للمتقاضي باللجوء الى المخاصمة اذا شاهد او شعر او كانت لديه ادلة قطعية حول غش او تدليس او اخطاء مهنية جسيمة. ولفت الى ان التعديلات التي تناقشها اللجنة تراعي تجنيب القضاء أي ابتزازات او كيدية قبل الخوض في الاجراءات الفعلية للمخاصمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة