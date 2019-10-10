الأولى

وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية عقد الدراسة الاستشارية بشأن تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ مع المكتب الاستشاري العالمي CH2M HILL/ International B.V بالتعاون مع المكتب الاستشاري المحلي لدار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية. وتبلغ قيمة العقد (704,988) آلاف دينار لكلفة أعمال التصميم، وتبلغ مدة أعمال التصميم 12.5 شهراً على أن يتم البدء بالعمل خلال مدة 14 يوماً من تاريخ توقيع الطرفين. وحضر توقيع العقد كل من الشيخ يوسف العبدالله مدير عام مؤسسة الموانئ والمهندس عيسى عبدالله الملا مساعد المدير العام للعمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف وناصر عطية الشمري مدير ادارة المناقصات، كما حضر عن المكتب الاستشاري العالمي سمير فتاح بصفته المدير الاقليمي، ومن المكتب الاستشاري المحلي محمود صلاح بصفته المدير العام.

