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وزير الداخلية استقبل بيرسون

تعاون كويتي - بريطاني في مجال الأمن السيبراني


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح السفير المفوض لشؤون الأمن السيبراني للمملكة المتحدة في الخارج هنري بيرسون. في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وتم تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالأمن السيبراني وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وأكد على عمق وتميز العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة خاصةً في المجال الأمني. من جهته أعرب هنري بيرسون عن تقديره للدور الكويتي البارز لتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً اهتمام بلاده باستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لتحقيق الأهداف المرجوة.


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