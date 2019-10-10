وطن النهار

احتفلت الكلية الأسترالية في الكويت بتخريج 35 طالب ضابط من وزارة الدفاع دفعه 46 باختصاص الدعم اللوجيستي يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الحالي، وقد حضر الاحتفال ممثل القوى الجوية العميد الركن الطيار مبارك القحطاني وممثل هيئة التعليم العسكري الكويتي ملازم أول علي المجادي وممثلو الكلية الأسترالية في الكويت د. عصام زعبلاوي - رئيس الكلية، ود. أسامة جمالي مستشار رئيس الكلية والكابتن عبد الحميد الرفاعي كبير مديري هندسة صيانة الطائرات وم. أبو بكر أبوشام مدير أول تدريب هندسة صيانة الطائرات وفريق التدريب. بدأ الاحتفال بكلمة د. عصام زعبلاوي وترحيبه بالحضور الكريم وتهنئة الطلبة الخريجين على اجتيازهم البرنامج وتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم في خدمة الوطن والنجاح على سبيل الدوام كما تمنى رؤيتهم في برامج تعليمية متقدمة أخرى لدى الكلية.

تعليقًا على الحفل، علق الكابتن عبدالحميد الرفاعي، قائلاً: «مبروك للطلبة على نجاحهم وتود الكلية الأسترالية بأن تهنىء الخريجين على اجتيازهم البرنامج وأن تتمنى لهم بالتوفيق في مستقبلهم بخدمة الوطن».

