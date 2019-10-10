وطن النهار

جددت الكويت موقفها الثابت إزاء دعم مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها داعية الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. جاء ذلك في كلمة للكويت امام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة حول انهاء الاستعمار واكدت فيها «ثبات موقفها الداعم» لمبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها.

وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى المنظمة الدولية بشار الدويسان ان هذا المبدأ يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 1514 حول منح الاستقلال للبلدان وشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الذي أكد أيضا حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف أنه برغم أن فلسطين ليست من ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها «فأننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أهمية حصول الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير». وأوضح ان ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

