وطن النهار

شاركت جمعية المهندسين في ملتقى القياديين الاول واجتماعات لجنة المهندسات العربيات الاتحادية التابعة لاتحاد المهندسين العرب والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

ومثلت المهندسات كلا من عضو مجلس ادارة الجمعية د. المهندسة شروق الجاسر وممثلة الجمعية في اللجنة الاتحادية المهندسة عبير الحبيل.

وأكدت الحبيل، ان هذه المشاركة من مهندسات الكويت تمت بناء على دعوة من لجنة المهندسات الاتحادية، مؤكدة اننا ابرزنا دور المهندسات في الكويت وجهودهن في تحقيق التنمية التي تنشدها في اطار «كويت 2035».

وأضافت ان الاجتماع تناول ايضا الاستعدادات للاحتفال بيوم المهندسات العربيات والذي سيصادف في الثالث من مارس، مشيرة الى ان مؤتمرا خاصا سيعقد بالتزامن مع المناسبة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الحبيل ان الاجتماع تناول ايضا مناقشة دور المهندسة في التنمية المستدامة وتم الاطلاع على انشطة اللجنة للعام المقبل وخطة عملها، متوجهة بالشكر لرئيس وأعضاء جمعية المهندسين الكويتية على دعمهم المستمر للمهندسة الكويتية وللزملاء في نقابة المهندسين الأردنية على حسن استقبالهم ورعايتهم لهذا الاجتماع.

وخلال المشاركة تبادلت المهندسات مع نقيب المهندسين الأردنيين م. احمد الزعبي ورئيسة لجنة المهندسات الاتحادية المهندسة حنان العواد التكريم.

