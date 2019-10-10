وطن النهار

قال وزير التربية والتعليم العالي الكويتي د. حامد العازمي أول من أمس الثلاثاء ان اجتماع وزراء التربية والتعليم العالي الخليجيين ناقش إعداد الخطة الاستراتيجية المشتركة للتعليم العالي والمواطنة الخليجية.

واضاف العازمي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع الخليجي ان وزراء التربية ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي اتخذوا قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون التربوي والتعليمي والبحثي بين دول المجلس، مؤكدا ان جهود وزارة التربية في الكويت كبيرة ومستمرة في تلك المجالات.

واوضح ان الاجتماع في مجال التعليم العام تناول موضوعات

عدة معنية بتطوير التعليم وخدمة منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الخطة الاستراتيجية لمكتب التربية العربي ومكافحة المخدرات والنشاط الرياضي، بالاضافة الى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وذكر ان الاجتماع ناقش ايضا اعداد الخطة الاستراتيجية المشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون اضافة الى تعزيز المواطنة الخليجية وادراجها ضمن الخطة ذاتها مؤكدا دعم العمل المشترك في الاجتماعات بين دول الخليج.

واشاد العازمي بروح التعاون التي سادت الاجتماعين وعكست الطموحات والآمال المشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة التي من شأنها دفع العمل الخليجي المشترك بما يتواءم مع اهداف مجلس التعاون الخليجي والدفع بدفة العمل المشترك لا سيما في المجال التربوي والتعليمي والبحثي.

