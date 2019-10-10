وطن النهار

فيما زار وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، الوفد الكويتي والطلبة المشاركين في أولمبياد الرياضيات والفيزياء ومناهزات اللغة العربية التي ينظمها مكتب التربية العربي في العاصمة العُمانية مسقط، حث أبناءه الطلبة المشاركين في المسابقات إلى بذل الجهد والاجتهاد للحصول على المراكز الأولى وحصد الجوائز لرفع اسم الكويت عالياً. وأكد الحربي، حرص وزارة التربية على دعم وتنمية الموهوبين، مشيراً إلى أهمية مشاركات الطلبة بالمسابقات الخليجية والتي تسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتحفيزهم ومنحهم التحدي لخوض المنافسات العالمية، مؤكداً ثقته في إمكانات وقدرات الطلبة المشاركين في الأولمبياد وهم عبدالرحمن الهويدي وحسين المريني وفاطمة القراشي ورغد الدوسري وإسراء عثمان.

