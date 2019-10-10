وطن النهار

القاهرة- «كونا»: أكدت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان أهمية مشاركة المرأة العربية بفاعلية في قضايا الأمن والسلام.

جاء ذلك في مبادرة أطلقتها الجوعان بشأن «نشر ثقافة السلام» خلال مشاركتها بمهرجان المرأة العربية للابداع والتميز في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت عنوان «المبادرات التنموية للمرأة العربية».

وذكرت الجوعان ان الهدف الأسمى لمبادرتها هو السلام والتنمية ودور المرأة فيها وأثر السياسات الحكومية في تعزيز ثقافة التعددية ودور التربية والتعليم لتعزيز ثقافة السلام وأهمية الثقة بالآخر وفهمه التي تعتبر أساس لبناء السلام المستقر.

واضافت ان المبادرة تشير الى «دور وسائل الاعلام وسياسة دولتنا الحكيمة كويت السلام والانسانية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد». وأكدت الجوعان ان المرأة الكويتية انتقلت من التهميش الى التمكين ومن التمكين الى تعزيز أدوارها.

وأشارت الى أن معرفة المرأة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووعيها بدورها المهم في بناء المجتمع وشعورها بعدم التهميش يسهم بشكل كبير في تنمية الوعي الأمني في المجتمع ويحد من عوامل التطرف التي ينجذب اليها الشباب والفتيات على حد سواء.

وقالت «اننا نحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى الى نشر ثقافة السلام» مؤكدة أن الحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام أصبح مطلبا ملحا.

وبينت في هذا الصدد أن ثقافة السلام أدرجت في جدول أعمال الدورة الـ 52 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلنت سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام.

وذكرت ان جيل الشباب الحالي «هو الأكثر تعلما مقارنة بالأجيال السابقة حيث يقع على عاتقه بناء المستقبل وبات يمثل دورا عظيما بالنسبة الى المنطقة العربية مقارنة بالأجيال السابقة».

وأكدت الناشطة الكويتية أهمية الخطاب الاعلامي معتبرة أنه الوسيلة الناجحة في نشر ثقافة السلام في العصر الحالي خاصة بعد أن تطورت أدوات هذا الخطاب في المجتمعات الحديثة وفق ضوابط والتزام لمصلحة المجتمع.

وقالت انها تقدمت بمشروع لوزارة التربية لتدريس ثقافة السلام ضمن المناهج التي تدرس وستبدأ مع الربيع القادم محاضرات ودورات لمدارس مختارة كبداية لتعريف الطلبة من الجنسين بأهمية السلام وثقافته.

واوضحت ان مبادرتها تضمنت كذلك توصيات تتعلق باشراك المرأة العربية في عمليات صنع القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الداعية للسلام ودعم ومساندة الجمعيات والمنظمات النسائية للقيام بدورها التنموي في مجالات الحياة المختلفة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوعي الجماهيري ضد الفكر الضال. كما تضمنت المبادرة بحسب الجوعان ضرورة تعزيز دور الشباب في المجتمعات العربية لنشر وتأصيل ثقافة السلام وتمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع مجالاتها الى جانب انشاء شبكة السلام العربية يكون مقرها الكويت.

