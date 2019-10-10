وطن النهار

قالت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ان للمرأة الكويتية اسهامات في تطوير وتعزيز العمل البيئي التطوعي في الكويت.

جاء ذلك في تصريح أدلت به العقاب لـ«كونا» على هامش مهرجان المرأة العربية للابداع والتميز في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت عنوان «المبادرات التنموية للمرأة العربية». وأكدت العقاب أن الجمعية الكويتية لحماية البيئة لها اسهامات محلية عدة داخل الكويت أبرزها قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل ببعض أحكامه برقم 99 لسنة 2015 وبرنامج رصد وتوثيق الحياة الفطرية في الكويت من خلال الاعلام البيئي المتخصص الذي يسهل ايصال المعلومات البيئية لجميع شرائح المجتمع.

وأضافت أن الجمعية تترأس كذلك الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الاهلية مؤكدة أن ذلك يزيد من حجم المسؤولية لمراعاة العمل بهدف توحيد التعاون وتوحيد الشراكات البيئية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الى أنها تقدمت بمبادرة شخصية الى اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية لعمل كيان للاعلام العربي البيئي مبينة أنه تم بالفعل انشاء الأمانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة.

