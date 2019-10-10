وطن النهار

شهد مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الرابعة الذي عقد بالقاهرة مشاركة كويتية قوية وفاعلة، بجانب مشاركة وفود من السعودية والبحرين والعراق.

وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر كلمة عن «إستراتيجية تمكين المرأة، المؤشرات والأبعاد التنموية في رؤية كويت جديدة 2035»، وقالت د. سهام القبندي: «حين نتحدث عن الكويت نجد أن بلادنا بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد أولت المرأة اهتمامات واسعة من خلال ترقيتها تعليمياً وصحياً واجتماعياً».

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية قادرة على استحداث قوانين وتشريعات موحدة لرعاية المرأة في بيئة العمل حتى أصبحت متساوية في الأجور مع الرجل.

واضاف: دأبت الكويت على توفير وظائف في البنوك والشركات للمرأة كما تحرص على مشاركة المرأة في دورات تدريبية في مجالات العمل والتنمية للارتقاء بدورها في العديد من الأعمال والوظائف فضلا عن إشراكها في برنامج الخدمات العامة بالكويت، وكذلك تمكينها في القطاع الخاص, وقالت إنه لا يمكن أن يقوى المجتمع دون مشاركة المرأة لأخيها الرجل.

وشاركت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب بورقة عمل تحت عنوان «نموذج لإسهامات المرأة الكويتية في العمل البيئي التطوعي» وذلك خلال الجلسة الثانية للمهرجان بعنوان «المبادرات البيئية في تحقيق التنمية».

وقالت العقاب إن المرأة العربية تحتاج إلى أن يكون في وطننا العربي اعلام بيئي واعٍ لنشر التوعية بأهمية العمل التطوعي البيئي، موضحة أنها تقدمت بمقترح لرفع مستوى التوعية البيئية للمواطن العربي، وتمت الاستجابة على هذا المقترح من خلال احد المؤتمرات لوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، ويتضمن هذا المقترح أهدافاً سامية أهمها عدم إشراك البيئة في النزاعات، وتوثيق الحياة الفطرية بدولة الكويت والتي تهدف إلى تعريف المواطن العربي والكويتي.

