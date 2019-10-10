وطن النهار

أعلن مشروع «أُمنية» البيئي عن إطلاق تحدٍ لتجميع مخلفات البلاستيك بعنوان «أُمنية وَطَني» على مستوى الكويت لجميع المدارس الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية وبرعاية بنك الكويت الوطني بهدف غرس ثقافة فرز المخلفات البلاستيكية من المصدر وتعزيزه كسلوك لدى كل فرد بالمجتمع. وفي هذا الصدد قالت فرح شعبان الناطق الرسمي للمشروع في تصريح صحافي: إن هذا التحدي البيئي جاء إنطلاقا من رسالتنا تجاه تحقيق الوعي البيئي في القطاع التعليمي بعد أربع سنوات من عملنا المتواصل للمحافظة على البيئة من مخاطر البلاستيك، مشيرة إلى أن المشاركة مفتوحة أمام جميع المراحل الدراسية.

