وطن النهار

برعاية مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي، أقام مركز العدان الصحي التخصصي، صباح أمس انشطة توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للقلب شملت فعاليات النشاط توعية بالأغذية الصحية التي تسهم في المحافظة على سلامة القلب والشرايين، ومحاضرة عن اهمية النشاط الرياضي في الحفاظ على لياقة الجسم، بالإضافة إلى توعية بأهمية المحافظة على ضغط الدم والكوليسترول والوزن في حدود الطبيعي .

حضر الفعالية كل من فهد العازمي رئيس الرعاية الصحية الاولية بمنطقة الأحمدي الصحية والدكتور على خاجة رئيس مركز العدان الصحي التخصصي، وشاركهم بالحضور د. عبدالله الوطيب مستشار وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد الحميد الجدي رئيس مركز فهد الأحمد .

وأعلن رئيس مركز العدان الصحي الدكتور علي خاجة عن مشاركة كل اقسام المركز في الفعالية شاملة قسم الصحة الوقائية ببدء حملة التطعيمات ضد امراض الشتاء، وقسم السكر والصيدلية واقسام الامومة والطفولة ورعاية كبار السن وقسم التغذية والمختبرات وقسم الاسنان بعرض كتيبات تثقيفية تتعلق بسلامة القلب والشرايين.

وشارك صندوق إعانة المرضي بعرض الكتيبات المناسبة للنشاط بالتنسيق مع امينة المركز وفاء العوضي ونوال الشطي رئيسة الشؤون المالية، وقام العديد من شركات الادوية والأجهزة الطبية بقياس الضغط والسكر والكوليسترول، وقد تم شرح الوقاية من امراض القلب واهمية خفض الوزن بمرور المرضى على ملصقات ولوحات إرشادية.

