وطن النهار

استنكر رئيس جمعية التمريض بندر العنزي اعتداء مواطنة على ممرضة في احد المراكز الصحية، مشددا على وقوف الجمعية مع جميع منتسبيها واستعدادها لتكليف محامٍ يدافع عن الممرضة. واضاف في تصريح صحافي امس، «ان الجمعية تتابع تفاصيل الحادثة التي وقعت في مركز صحي يوم الاحد الماضي، حيث تبين ان الممرضة كانت تقوم باداء واجبها على اكمل وجه، قبل دخول مراجعة مواطنة الى المركز، وتوبيخها للممرضة بناء على خلاف شخصي ليس له علاقة بمهنة التمريض». وقال ان الممرضة فوجئت باعتداء المواطنة عليها، قبل تدخل الموظفين الاداريين وامين المركز الذين حاولوا الامساك بالمراجعة، مؤكدا انه تم التقاط لوحات مركبتها وتسجيل قضية في مخفر المنطقة. وأكد استمرار الجمعية في العمل على الوقوف الى جانب الممرضين، وإعطائهم حقوقهم بالشكل المطلوب، مبينا ان مثل هذه الحوادث من شأنها عزوف الكوادر الوطنية عن الانخراط في هذه المهنة، والإقبال عليها.