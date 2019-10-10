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وطن النهار

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«الصم» و«التراث» بحثا آلية تنفيذ مشاريع خيرية


زار وفد من النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم بمنطقة الصليبخات جمعية إحياء التراث الإسلامي، وقد ضم الوفد كلاً من رئيس النادي حمد محمد المري، ومدير النادي هشام الكندري، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية طارق العيسى، وأمين السر وليد الربيعة، ورئيس فرع الفردوس سعود حشف المطيري. وبحث الطرفان في آليات تنفيذ مشاريع خيرية داخل الكويت خاصة بالصم والبكم، منها مساعدة المحتاجين من هذه الفئة، كذلك تم الحديث عن المشاريع الدعوية التي يمكن للجمعية تقديمها للنادي، والتي منها على سبيل المثال ترجمة سورة الكهف وسورة الملك، وكذلك تعليم اللغة العربية للصم والبكم.


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