وطن النهار

ترأس رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصص بصفة مؤقتا للتخييم الربيعي ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الاحمدي وحولي المهندس فهد الشتيلي الاجتماع الأول للجنة بحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء وشركة النفط والهيئة العامة لشؤون البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقال الشتيلي عقب الاجتماع استعرضنا المواقع المقترحة امام الجهات المختصة ومنها شركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون البيئة ووزارتي الدفاع والداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاخذ ملاحظاتهم بشأنها، مضيفاً بأنه تمت مخاطبة تلك الجهات وتزويدها بمواقع التخييم المقترحة وبانتظار ردودهم لمناقشتها في اجتماع لاحق والخروج بالتوصيات اللازمة.

واوضح الشتيلي بأن النقاش تركز خلال الاجتماع حول ملاحظات الجهات المعنية بشأن مواقع التخييم المقترحة من قبل بلدية الكويت الى جانب آلية حجز موقع المخيم بعد تحديد احداثيات الموقع ودفع الرسوم والتأمين وكيفية استرجاع مبلغ التأمين بعد انقضاء موسم التخييم. وأضاف بان الفرق الميدانية التابعة للاجهزة الرقابية ستقوم بازالة اي مخيم قبل بدء موسم التخييم المحدد خلال الفترة من 15 نوفمبر 2019 وحتى 15 مارس من العام القادم.

ودعا الشتيلي اصحاب المخيمات الربيعية بضرورة الالتزام بفترة السماح لاقامة المخيمات حتى لا تتعرض مخيماتهم للازالة من قبل فرق البلدية، مشيرا الى أن هناك اشتراطات يجب على اصحاب المخيمات الالتزام بها من اهمهما الابتعاد عن المنشآت النفطية او العسكرية بالاضافة الى حظر تجريف التربة واقامة منشأة او سواتر او ترويف لموقع المخيم.

وكشف الشتيلي عن تشكيل فرق ميدانية للجهات المعنية سواء بلدية الكويت او هيئة البيئة او هيئة الزراعة لعمل جولات ميدانية على المواقع لتأكد من التزام اصحاب المخيمات باللوائح والنظم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لقوانين تلك الجهات المختصة.

