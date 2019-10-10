وطن النهار

واصل المعرض الرابع لفريق «اكسبو 965» فعالياته لليوم الثالث وشاركت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في فعاليات معرض اكسبو 965 2019م في نسخته الرابعة والمقام حالياً بقاعة أحمد العدواني بضاحية عبد الله السالم.

وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصال المؤسسي محمد راشد الشمري في تصريح صحافي ان مشاركة الهيئة تأتي في اطار مسؤوليتها المجتمعية داخل الكويت وتحفيزها الشباب المهتم بالتراث والتاريخ القديم والحرف التقليدية السابقة.

مضيفاً كما أن مشاركة الهيئة تهدف أيضاً الى تعريف أهل الكويت بالمشاريع الخيرية التي دشنتها الهيئة في عشرات الدول حول العالم بدعم من المتبرعين الكرام، لافتاً الى ان رواد المعرض من النخبة وطلبة المدارس حرصوا على تفقد جناح الهيئة والاطلاع على منتجاتها ومشاريعها الانسانية في العديد من المجتمعات المستفيدة.

وذكر ان اقامة مثل هذه المعارض تسهم بقوة في تنمية وعي الأجيال الجديدة بالصورة الناصعة لتاريخ آبائهم وأجدادهم وما عرفوا به من قيم الكفاح والتحدي وحب العمل الخيري.

وأوضح الشمري أن أهم ما يميز هذا المعرض السنوي هو تنوع فعالياته وثرائها ومخاطبتها مختلف فئات المجتمع وشرائحه مثل ذوي الاعاقة وحفظة القرآن الكريم وأصحاب الحرف اليدوية، والفرق التطوعية، مشيداً بجهود فريق «اكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين في تنظيم المعرض ودعم قيم العمل الخيري والتطوعي في المجتمع.

