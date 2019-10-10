دفتر أحوال

اخمد رجال الإطفاء صباح أول أمس حريقاً اندلع في شقة بالدور العاشر باحدى العمارات في منطقة حولي دون حدوث اصابات. وفي التفاصيل بان بلاغا ورد صباح أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في احدى العمارات في منطقة حولي وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي حولي والسالمية والانقاذ الفني لموقع الحريق حيث تبين بان العمارة مكونة من 12 دوراً وان النار اندلعت في شقة بالدور العاشر فتم اخلاؤها على الفور من السكان ومن ثم مكافحة النار حتى لا تمتد الى الشقق المجاورة واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

