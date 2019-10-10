loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المرور يحجز حافلة ركاب صعدت على الرصيف


ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح قيام احد قائدي حافلات نقل الركاب الجماعية بالصعود على الرصيف معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. تؤكد الادارة انه بمجرد ورود البلاغ تحركت على الفور دوريات الادارة العامة للمرور وتم تعقب قائد الحافلة وحجزها بكراج الحجز والقاء القبض عليه وحجزه بنظارة المرور.
وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالاخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الامن وسرعة الابلاغ على هاتف الطوارئ 112 عند حدوث اي سلوكيات سلبية من شأنها الاضرار بالصالح العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة