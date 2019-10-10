دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح قيام احد قائدي حافلات نقل الركاب الجماعية بالصعود على الرصيف معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. تؤكد الادارة انه بمجرد ورود البلاغ تحركت على الفور دوريات الادارة العامة للمرور وتم تعقب قائد الحافلة وحجزها بكراج الحجز والقاء القبض عليه وحجزه بنظارة المرور.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالاخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الامن وسرعة الابلاغ على هاتف الطوارئ 112 عند حدوث اي سلوكيات سلبية من شأنها الاضرار بالصالح العام.

