مال وأعمال

تشهد السوق المحلية تحركات رقابية عالية المستوى لضمان بقاء اسعار السلع بجميع انواعها متناسبة مع دخول المواطنين، حيث كشفت مصادر موثوقة لـالنهار ان الحكومة تراقب السلع عبر جهاتها الرسمية المختصة عن كثب لضمان بقاء المستويات المعيشية للمواطنين دون تغيير.

وأضافت المصادر ان اكثر من جهة تتعاون في ذلك فمثلا وزارة المالية تراقب بانتظام مدى تناسب الرواتب مع متطلبات المعيشة، ووزارة التجارة تكثف جهودها في السوق لضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار مقبولة، فيما يحافظ بنك الكويت المركزي من جانبه وعبر اجراءاته المدروسة على القوة الشرائية للدينار بالرغم من التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت المصادر ذاتها ان ما يجعل المهمة صعبة في السيطرة على الأسعار هو الاعتماد الكبير على استيراد نسبة مرتفعة للغاية من السلع من الخارج، لكن المهمة ليست مستحيلة فالسوق لم يشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار منذ فترة ويعود ذلك الى انتهاج الجهات الحكومية المعنية خططا للتنوع في مصادر الاستيراد وفتح السوق للتنافسية بين المستوردين وهو ما يجعل السلع تنخفض اجباريا لتوافرها من اكثر من مصدر.

وتابعت قائلة: هناك استراتيجية واضحة موضوعة للابقاء على اسعار جميع انواع السلع في حدود مقبولة للمستهلكين، حيث انتهت الثغرات التي كانت تسمح لبعض التجار باستغلال ظروف محددة في السوق لرفع الأسعار اكثر من اللازم، كما ان الاجراءات الرادعة للمخالفين للقوانين والاجراءات المنظمة اسهم في الحد الى مستوى بعيد جدا من تلك الممارسات.

وأشارت المصادر الى ان جهاز حماية المنافسة اسهم كذلك في حماية المتنافسين والمستهلكين من كثرة الممارسات الضارة بالسوق المحلي، وكل هذا انعكس ايجابا على حركة الأسعار في الفترة الماضية.

وبين كذلك ان تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية سيرفع مستقبلاً من مستوى انتاجية السلع محلياً وبالتالي سيعمل على خفض اسعارها بشكل تدريجي.

ودعت المصادر كذلك الى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة نمو الاقتصاد الوطني، لما لذلك من تأثر ذا شقين هامين الأول توظيف الشباب والثاني زيادة الانتاجية.

