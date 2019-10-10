مال وأعمال

كشفت هيئة القوى العاملة الى انه تم عرض حوالي 32283 فرصة وظيفية امام خريجي الجامعات للعمل في القطاع الخاص في 5 السنوات الأخيرة الممتدة من 2014 الى 2018 وذلك ضمن جهود الدولة الرامية لتشجيع خريجيها للعمل في القطاع الخاص.

ووفق وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها، اوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في ردها على سؤال برلماني بشأن عدم تطبيق الحكومة لخطة تشجيع خريجي التعليم العالي للعمل في القطاع الخاص، بأن الهيئة قامت بالعمل على تغيير قناعات المواطنين للعمل في القطاع الخاص مع القيام بتنظيم حملات توعوية مستمرة تحثهم على العمل في القطاع الخاص والعمل على تقديم التأهيل والتدريب اللازم للعمل بقطاعات المصارف والاستثمار والطبي. وأفادت الهيئة بان قرار زيادة نسب العمالة الوطنية ادت الى زيادة عدد الكويتيين في القطاع الخاص خلال السنوات المشار اليها من 66714 في 2016 الى 73810 مواطنين بنهاية 2019 وبزيادة قدرها 7096 مواطناً.

وبينت الهيئة ان الحكومة تشارك في العديد من اللجان منها: لجنة موائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ولجنة اعداد استراتيجية سياسة القبول في جامعة الكويت والتخصصات المطلوبة.

ومن ناحيته، اوضح ديوان الخدمة المدنية الى ان لجنة موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وفقاً لخطة التنمية والتي من بين اعضائها الجهات المسؤولة عن مخرجات التعليم، والتي تقوم بربط مخرجات التعليم مع سوق العمل وفقاً لخطة التنمية وذلك لربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، حيث يتم بشكل دوري مخاطبة الجهات المسؤولة عن مخرجات التعليم بالتخصصات التي يوجد بها تكدس بأعداد المسجلين بأعداد المسجلين في التوظيف المركزي وذلك بغرض اخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بسياسة القبول والتسجيل بالمعاهد والكليات التابعة والموائمة مع احتياجات سوق العمل.

وتسعى الحكومة الى زيادة عدد الكويتيين وتقليص عدد الوافدين في القطاع الخاص مع زيادة اعداد خريجي الجامعات، حيث يعمل بالقطاع الخاص 73 الف كويتي مقابل 1.6 مليون وافد في العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في اطار خطة حكومية لاحلال العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

