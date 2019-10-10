مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان شركة البترول الوطنية تقوم باجراءات احترازية لحماية المصافي النفطية وخطوط الغاز تفادياً لمخاطر الشتاء المقبل.

وأضافت ان الشركة تعمل على تفادي المشاكل التي حدثت من قبل وتسببت في مشاكل في عمليات التشغيل، ادت في بعض الأوقات الى توقف لبعض وحدات المصافي.

وتملك الكويت حاليا مصفاتين لتكرير النفط، هما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله المملوكتين للحكومة من خلال شركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول، وتبلغ قدرتهما التكريرية 700 الف برميل يوميا ومن المنتظر ان ترتفع الى 800 الف برميل يوميا عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله ويتضمن انشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات واغلاق سبع اخرى، مع التركيز على انتاج المنتجات العالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 4.680 مليارات دينار (حوالي 15.4 مليار دولار)، تقوم الشركة بتمويل 30% منها مع توفير النسبة الباقية عن طريق بنوك كويتية وأجنبية. وفي الثاني من سبتمبر الحالي، اعلنت الشركة تشغيل اول وحدة انتاجية بالمشروع، وهي وحدة انتاج الديزل (يو-216) في مصفاة ميناء عبد الله.

كما تعمل الحكومة حاليا على انشاء مصفاة الزور الجديدة بكلفة 16 مليار دولار، وهي تابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية.

