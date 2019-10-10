مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في ختام تعاملات امس، حيث هبط المؤشر العام 0.52 في المئة، وانخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.08 في المئة و0.68 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة 30.4 في المئة الى 19.62 مليون دينار مقابل 28.19 مليون دينار في اليوم السابق، كما تراجعت احجام التداول 14.5 في المئة الى 106.39 مليون سهم مقابل 124.36 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31 في المئة، يليه البنوك بواقع 0.74 في المئة، فيما سجلت مؤشرات 4 قطاعات اخرى ارتفاعاً يتصدرها النفط والغاز بنحو 2.32 في المئة. وجاء سهم «دانة» على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 31.4 في المئة، فيما تصدر سهم «العيد» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.92 في المئة. وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.89 مليون دينار مُتراجعاً 0.73 في المئة، بينما تصدر سهم «أجوان» نشاط الكميات بتداول 15.57 مليون سهم مُرتفعاً 6.92 في المئة.

