مال وأعمال

أدى تسرب نفطي الى تغطية اكثر من 130 شاطئا في شمال شرق البرازيل، ولا يزال مصدره مجهولا رغم تأكيد الرئيس جاير بولسونارو انه آت من خارج البلاد، مرجحا فرضية العمل المتعمد. وذكرت مجموعة «تمار» التي تعنى بحماية السلاحف البحرية ان التسرب النفطي «أسوأ كارثة بيئية» تشهدها منذ تأسيسها في 1980. وبدأت بقع النفط تظهر مطلع سبتمبر، وتأثر بها نحو الفي كلم من الشواطئ على الساحل الأطلسي. وصرح بولسونارو في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا «لا نشهد تسربا منتظما. اذا كان نتيجة ناقلة نفط غارقة سيستمر التسرب حاليا». وأضاف «يبدو انه عمل اجرامي. قد يكون القي بكمية النفط في البحر». وأعلن وزير البيئة ريكاردو ساليس الذي كان جالسا الى جانب بولسونارو ان اولوية الحكومة هي «التحرك بسرعة لازالة النفط على اليابسة ولفتح تحقيقات لكشف مصدر التسرب». والاثنين قال ساليس بعد ان زار المناطق المتضررة انه تم ازالة اكثر من 100 طن من النفط من شواطئ شمال شرق البلاد. وقالت شركة «بتروبراس» النفطية العامة التي تشارك في عملية التنظيف ان تحاليلها كشفت ان النفط ليس من انتاجها. ورصد التسرب النفطي في الولايات التسع الواقعة في شمال شرق البرازيل، وهي منطقة فقيرة معروفة بجمال شواطئها ويعتمد اقتصادها على السياحة. وأعلنت ماريا كريستينا اروجو عالمة المحيطات في جامعة ريو غراندي دو نورتي لفرانس برس «النظام البيئي الساحلي في شمال شرق البرازيل هش للغاية مع الأشجار الاستوائية والشعب المرجانية». وحذرت من ان التسرب قد يضر باقتصاد المنطقة. وأضافت «يمكننا ان نلاحظ ان السياح لم يعودوا يرغبون في التوجه الى الشواطئ».

