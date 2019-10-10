مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي» بيتك» حمد المرزوق بان البنك قد تسلم موافقة بنك الكويت المركزي في شأن الاستحواذ المرتقب على البنك الأهلي المتحد. وأضاف بأن البنك يشرع الان في استيفاء الشروط المطلوبة والتي في الموافقة المذكورة وكذلك استكمال جميع الموافقات الرقابية الأخرى.

وأكد المرزوق ان الكيان المصرفي الجديد الذي شارك في مشروع اعداده ومراجعته العديد من المستشارين الماليين العالميين سيشكل اكبر بنك إسلامي على مستوى المنطقة من حيث حجم الأصول والقاعدة الرأسمالية التي ستؤهله لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة سواء في مجال البنى التحتية أو قطاعي النفط والطاقة.

هذا وسيكون للمجموعة المصرفية بعد إتمام الاستحواذ انتشار جغرافي كبير ومميز من خلال البنوك والشركات التابعه له حيث سيغطي حوالي 12 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا وهو الامر الذي سيحقق تنويع في مصادر الإيرادات وتحجيم للمخاطر الاجمالية علاوة على إمكانية تقديم مستويات خدمة متميزة للعملاء.

وأضاف المرزوق بأن المزايا الإيجابية للمصرف الجديد سيترتب عليها زيادات ايجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» والتوزيعات النقدية التي ستشمل جميع مساهمي بيتك بدون استثناء. كما ان الاستحواذ سيعمل على تعزيز القدرات الإدارية للبنك وتقديم منظومة متكاملة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الامر الذي سيشكل قيمة مضافة باذن الله لعملاء البنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.

واختتم بأن البنك،، حرصا منه على الشفافية وتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالاستحواذ سواء من الناحية الفنية أم من الناحية الشرعية سيعكف على عقد مؤتمرات وندوات تغطي جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بهذا الموضوع لإزالة أي ملابسات او استفسارات قد تكون موجودة لدى العموم.

