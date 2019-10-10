مال وأعمال

شهد سهما بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الاهلي المتحد تباينا في مجريات تداولاتهما إذ استحوذا على نحو 30 في المئة من قيمة حركة تعاملات بورصة امس عقب الموافقة المشروطة لبنك الكويت المركزي على الاندماج بين البنكين.

وشهد سهم (البنك الاهلي متحد - البحرين) تداول 10?2 ملايين سهم بقيمة بلغت 2?8 مليون دينار (نحو 9?5 ملايين دولار) مستقرا عند سعر 273 فلسا. في حين شهد سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) تداول 4?2 ملايين سهم بقيمة 2?8 مليون دينار (نحو 9?5 ملايين دولار) مستقرا عند سعر 368 فلسا.

وأنهى السوق تعاملاته امس على انخفاض المؤشر العام 29?7 نقطة ليبلغ مستوى 5689?6 نقطة بنسبة انخفاض 0?52 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 106?3 ملايين سهم تمت من خلال 5030 صفقة نقدية بقيمة 16?8 مليون دينار (نحو 66?6 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3?8 نقاط ليصل إلى مستوى 4707?3 نقاط بنسبة 0?08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63?4 مليون سهم تمت عبر 2027 صفقة بقيمة 2?8 مليون دينار (نحو 9?5 ملايين دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 42?2 نقطة ليصل إلى مستوى 6194?1 نقطة بنسبة 0?68 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42?9 مليون سهم تمت عبر 3003 صفقات بقيمة 16?8 مليون دينار (نحو 57?12 مليون دولار).

