مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة في سبتمبر الماضي بلغ نحو 1.6 طن حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 75 ألف دينار.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 1,234 كيلوغرام حصلت عنه رسوم تقدر بنحو 61.7 ألف دينار.

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 149 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 305.3 كيلوغرامات. وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 535 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 70.1 كيلوغرام.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 23.9 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 3149.3 كيلوغرام. وأشارت «التجارة» إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 244.3 كيلوغرام حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 12.7 ألف دينار.

وأضافت أن كمية الفضة الموسومة خلال سبتمبر الماضي بلغت 70.8 كيلوغرام حصلت رسوماً عنها بنحو 354 ديناراً.

وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 46 كشفاً حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلاً عن 265 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوم تقدر بنحو 1244 ديناراً.

كما أشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضاً 1511 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 8 معاملات لتدقيق وفحص الذهب في

هذا الشان لنحو 2.2 كيلوغرام حصلت عنها رسوم بلغت 227 ديناراً.

