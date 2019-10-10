مال وأعمال

اختير يوسف الرويح رئيسا لمجلس إدارة نادي المصارف في دورته الجديدة، خلفا للرئيس السابق فاضل المندي بعد تزكيته من قبل اعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الذي ترأسه جاسم الحيدر.

وشهد الاجتماع التصويت لمحمد الصايغ من بنك الكويت الصناعي نائبا للرئيس فيما فاز أيمن المطيري من بنك وربة بمنصب أمين الصندوق وتمت تزكية يعقوب صادق من بنك الخليج رئيسا للجنة الاجتماعية وطلال النصار من البنك التجاري رئيسا اللجنة الرياضية . وجاءت تزكية الرويح تأكيد على أنه أهل للثقة، ومتمنين له المزيد من النجاح والتقدم لما يخدم مصلحة النادي ويعزز حضوره في الأنشطة المختلفة لأسرة مصارف الكويت .

بدوره، شكرالرويح مجلس الإدارة على ثقتهم، واعدا إياهم ببذل كل ما من شأنه تقديم الأفضل للنادي وأعضائه وأسرهم في المجالات كافة .

