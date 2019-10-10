مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بلغت 45 مليون دينار بنسبة نمو 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 15.25 فلس مقارنة مع 14.20 فلسا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد تعليقا على هذه النتائج بفضل الله تعالى ثم بجهود موظفينا وثقة عملائنا تمكنا من تحقيق نتائج مميزة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات المتصاعدة والتي تجعلنا اكثر تصميما على تحقيق المزيد من الانجازات».

واضاف « يمثل العام الحالي أهمية خاصة لنا كوننا نحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس البنك ومرور 10 سنوات كاملة على البدء في تنفيذ استراتيجية التحول التى انطلقت في عام 2009 واثمرت وصولنا الى هذه المرتبة من التفوق « .

ونوه الماجد الى ان الربع الثالث كان الاكثر تميزا منذ بداية العام الحالي نتيجة الجوائز التى حصدها البنك سواء على مستوى الخدمات والمنتجات التي يقدمها او على مستوى خدمته للمجتمع الى جانب الجائزة المميزة والتي ترتبط بموارده البشرية .

وكان بوبيان قد تمكن من الحصول على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط في الخدمات المصرفية الالكترونية بالاضافة الى اربع جوائز اخرى هي جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت في الخدمات المصرفية الالكترونية وجائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية وجائزة البنك الاكثر ابتكارا وابداعا وجائزة الافضل ابداعا في تقنيات I MAL .

كما فاز البنك بجائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة نور بوبيان التى تعمل على اعادة البصر للالاف في افريقيا الى جانب حصوله على جائزة مجلس التعاون الخليجي كافضل مؤسسة في الكويت لتوطين العمالة.

نمو المؤشرات

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسة شهدت نموا ملحوظا حتى سبتمبر 2019 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 5 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 18 كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 109 ملايين دينار بنسبة نمو قدرها 4 في المئة بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 4.1 مليارات دينار بنمو نسبته 14 في المئة.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 567 مليون دينار مقارنة مع 396 مليون دينار إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى3.6 مليار دينار بنسبة نمو14 في المئة إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد ان الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 9 في المئة بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 12 في المئة الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى16 في المئة عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

مواردنا البشرية

قال الماجد ان البنك تمكن من تحقيق انجاز خليجي بحصول مبادرته الانسانية (نور بوبيان) لعمليات إعادة البصر في أفريقيا على جائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «نجحت مبادرة نور بوبيان على مدار 3 سنوات في إعادة البصر لأكثر من 8 الاف شخص في العديد من الدول الافريقية من خلال الحملات التي تمت بمشاركة عدد من الأطباء الكويتيين والمتطوعين من البنك ومن الجهات المتعاونة مع البنك».

ونوه الماجد الى ما حققه البنك ايضا من انجاز كبير من خلال حصوله على جائزة «إحلال العمالة الوطنية» على مستوى القطاع المصرفي بالكويت وهي التي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في رفع معدلات العمالة الوطنية وذلك للعام الخامس على التوالي.

وقال الماجد ان هذه النسبة تعد من أعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي حيث اضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وتطويرها بجانب خلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

الأفضل في الكويت

واشار الماجد الى ان بنك بوبيان استمر في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجازاً جديداً بحصوله للعام الثاني على التوالي على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» العالمية نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.

واكد الماجد «ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء «مؤكدا ان الإبداع والإبتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته».

وقال الماجد «كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما أسهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت»، مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء».

