مال وأعمال

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته لعرض الليغو الأول في الكويت والأضخم على مستوى منطقة الخليج العربي «ليغو شوز» والذي ينطلق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في منطقة مشرف-أرض المعرض ويستمر لمدة خمسة أيام. وتُنظم هذا العرض الأول من نوعه في الكويت شركة لوكل فليفر بمشاركة العديد من المؤسسات الرائدة في الكويت. ويشارك بنك الكويت الوطني في فعاليات هذا العرض من خلال ركنه الخاص الأكبر على مستوى العرض والذي سيتيح للزوار الاستمتاع بِـسباق افتراضي مع إحدى شخصيات الـليغو الشهيرة، كما يقدم بنك الكويت الوطني لجميع زوار المعرض سحوبات على جوائز نقدية طوال فترة العرض لمدة خمس أيام. وقال رئيس فريق إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن استضافة الكويت لهذا الحدث هو خطوة جيدة ، ونحن فخورون بأن نكون شركاء في دعم ورعاية هذا العرض الأضخم خليجياً وغير المسبوق محلياً. وأضاف التركي بأن «ليغو شوز» هو قيمة مضافة حقيقية للأطفال والكبار، ونحن سعداء بهذه الشراكة لأننا ندرك أهمية أن نسهم ونشارك المسؤولية عن إلهام وتنمية مهارات الأطفال من خلال اللعب، لما لذلك من تأثير إيجابي كبير على العالم الذي سيرثه أطفالنا. وأشار التركي بأن ركن الوطني المخصص في هذا العرض سيكون الأضخم وسيتيح للزوار الاستمتاع بنشاطات مسلية إلى جانب عرض أول حصالة للوطني باستخدام أحجار الليغو حيث سيتمكّن الحاضرون من رؤية مُجٍـسّم فريد لِـلحـصّالة مصنوع من الليغو.

وتجدر الإشارة إلى أن رعاية بنك الكويت الوطني تأتي في إطار التزامه تجاه المجتمع بجميع فئاته ولاسيّما الأطفال، من خلال دعم الأنشطة الهادفة.

ويشار إلى أن «ليغو شوز» هو حدث فريد من نوعه لأكبر شركات الألعاب في العالم تعرض لأول مرة في الكويت ويتخلله عروض تفاعلية ترفيهية مع شخصيات ليغو المفضلة، وألعاب ليغو بلايستيشن، وعروض متنوعة.

