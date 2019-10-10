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حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة «المبادرة المصرفية الرقمية الأكثر ابتكاراً في الكويت (الفرع الذكي) للعام 2019» من مجلة غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو المجلة المتخصصة في مجال المصارف والشؤون المالية والمعنية بنشر التطورات الخاصة بالمجال المالي والمصرفي من شتى أنحاء العالم- عن الفرع الرقمي الذي افتتحه البنك في مجمع الأفنيوز بالمرحلة الرابعة.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة تقديراً لتفانيه في الحفاظ على ريادته وتميزه فى الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها لعملائه. وفقا لما أشارت إليه المجلة، يواصل البنك الأهلي المتحد التركيز على تلبيه احتياجات عملائه، وهو ما تأكد من خلال مبادرته لتصميم الفرع الذكي فى مجمع الأفنيوز، والذي حرص البنك الأهلي المتحد فى تصميمه على تطوير تجربة عملائه من خلال استخدام التكنولوجيا، حيث تم تجهيز الفرع بأحدث الوسائل التقنية، بما في ذلك أجهزه الصراف الآلي المتطورة، وأجهزة خدمات متقدمة، وغرفة المحادثة المرئية والنصية والتى تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى خدمة نظام الانتظار الرقمي، والتطبيقات السهلة الاستخدام.

وأكدت مجلة غلوبال بانكينغ أند فاينانس أن تقديم هذه الجائزة للبنك الأهلي المتحد جاء نتيجة لتميزه ونجاحه في حصد نقاطٍ إيجابية مرتفعة في مجال الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدّمة، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة، وتسخير أفضل الإمكانات التكنولوجيّة لإثراء تجارب العملاء، بالإضافة إلى تطبيق رؤية استراتيجية فاعلة والالتزام بفلسفة أعمالٍ ذات قيمة متميزة.

وتم اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة عن طريق تقييم دقيق أجراه فريق التحكيم بالمجلة للتأكد من استيفاء البنك للمعايير المحددة للجائزة في الفئة المختارة. وبهذه المناسبة، أفاد طارق محمود الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك الأهلي المتحد: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التى تعكس نجاحنا فى تعزيز خدماتنا المصرفية وتحسينها بشكل مستمر، بما يزيد من رضا عملائنا ويضيف قيمة إلى تعاملاتهم المصرفية، مع تأكيدنا على الاستمرار في مواكبة آخر وأحدث التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية، بما يسهم في تقديم خدمات عصرية بأعلى معايير الجودة والتميز، نحن ماضون في تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التحول الرقمي العملي والفاعل، ولدينا العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبًا فى هذا المجال.

وأكد رانجان سن، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد: هذه الجائزة تعكس التقدم الكبير الذي حققناه على طريق التحول الرقمي.، حيث أصبحت الخدمات الرقمية حاضرة في جميع تجارب العملاء المصرفية بحيث يمكن لعملاء البنك الأهلي المتحد الحصول على تجربه سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية .

وأضاف سن أن هذا الفرع الذكي يمثل علامة فارقة فى تحولنا الرقمي ، ومع استمرارنا في تطوير وتنميه قدراتنا الرقمية، فان هذا الفرع يتطور وينمو أيضا. وفي الوقت الذي نسهم فيه في توفير خدمات متطورة وموفرة للوقت، فاننا نعمل على تحويل جميع الفروع الأخرى لتقديم هذه الخدمات المصرفية الرقمية. وأوضح مشاري الجاسم، نائب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد: يمثل حصد هذه الجائزة تتويجا لمختلف الجهود التي يبذلها البنك في سبيل تحقيق التحول الرقمي مع إيجاد قيمة مضافة لمختلف العملاء، حيث ان فرع البنك الرقمي بالأفنيوز مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا، بما في ذلك نظام قائمة انتظار رقمية لضمان التفاعل مع العملاء عبر الهواتف المحمولة من أجل إخطارهم عند وصول دورهم، كما يتميز الفرع بوجود أجهزة للخدمة الذاتية التى تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية فى دقائق معدودة وبمنتهي السهولة والأمان، وكذلك يضم الفرع أجهزة لوحية وشاشات ذكية تتيح للعملاء تصفح قنوات البنك للتواصل الاجتماعي، واستكشاف العروض والخدمات التي يقدّمها البنك. ويحتوي الفرع أيضا على أجهزة سحب آلي متطورة بالإضافة إلى خدمة غرفة المحادثة المرئية والنصية والتى تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

